Para José Mourinho, su Real Madrid "huele bien"

EFE

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, apuntó este sábado, tras la victoria ante el Valencia en Mestalla, la octava consecutiva entre Liga y Champions League, que ganar partidos en un equipo como el suyo "tiene que ser la normalidad” y que desde su experiencia considera que "este equipo huele bien".

“Lucharé porque la gente esté equilibrada. Ganar partidos en un equipo como el Madrid... no puedes entrar en locura, tiene que ser la normalidad. Veo un vestuario feliz, con música horrible alta, pero gente tranquila. El mensaje es tranquilidad”, aseguró en rueda de prensa el portugués, que dijo que estaba cansado y con fiebre.

#RealMadrid Mourinho confiesa lo que le ha dicho a Aguirre después del partido: "No estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos" pic.twitter.com/MDZLrUqijg — MARCA (@marca) November 7, 2026

“Lo bueno para nosotros es que hemos tenido una gran tranquilidad en no responder. Desde la distancia la roja me parece muy clara y la amarilla a Kylian no lo sé. Sé que es potencialmente un gol, no sé si podría o no dejar la jugada proseguir, desde el banquillo me ha parecido que el árbitro ha hecho un grandísimo trabajo en un estadio donde la gente protesta. Al Bernabéu la gente va tranquilamente, otra cosa es Valencia”, agregó.

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Asimismo, desveló lo que le dijo al técnico mexicano Javier Aguirre: “A mi amigo Aguirre le he dicho que 'no estés triste porque mis jugadores son mucho mejores que los tuyos'. El problema no es Aguirre, que tiene mucha experiencia. Los jugadores del Real Madrid son muy buenos. Los entrenadores que tienen jugadores como los míos están más cerca de ganar”.

Además, Mourinho destacó la solidez defensiva: “El crédito es para los jugadores. Están respondiendo de un modo espectacular; existe una gran evolución. Hoy hemos tenido mucha posesión y poco trabajo defensivo. Cuando hemos perdido el balón hemos tenido una gran reacción. Están muy unidos. Desde mi experiencia, este equipo huele bien”.

Sobre la tensión vivida en el partido, Mourinho dijo que “Mestalla es pasión. Valencia, a lo largo de la historia, ha sido siempre un estadio difícil, exigente con sus equipos, jugadores. Jugando contra un Real Madrid que es muy superior individualmente y colectivamente aumenta la frustración y empuja a los jugadores a un estilo de juego que les permita discutir el resultado”.