Para Eduardo Camavinga es una “locura” jugar al lado de Karim Benzema

Eduardo Camavinga aseguró que compartir el día a día con Karim Benzema "es una locura", confesó que "impresiona" tenerlo cerca en el Real Madrid, y de cara a la final de la Champions League ante el Liverpool, descartó que haya un favorito.

"Estar con Benzema todos los días es una locura. Y lo que está haciendo ahora mismo con el Real Madrid es una locura. Nos ayuda mucho. Francamente, me impresiona. Cada vez que hablo con alguien de él, digo: 'El balón le gusta'. Aunque el balón esté detrás suyo, sabemos que lo tocará y rematará a gol", elogió el volante francés en una entrevista concedida a Telefoot.

Camavinga, como toda la plantilla madridista, solo tiene en su foco la gran cita de París, la final de la Champions League, un momento especial que vivirá por primera vez en su carrera.

"No necesariamente hay un favorito para este partido. Estamos bien, pero el Liverpool también está en buena dinámica", confesó Camavinga. "Para mí va a ser algo especial, una final delante de mi familia. Depende de nosotros darlo todo para ganar el trofeo", añadió.

El joven francés reconoció que desea jugar más minutos en el Real Madrid, pero sabía que su primera temporada debía tener paciencia y adaptarse. "No me gusta no jugar, me gustaría jugar más, pero vendrá de forma natural. El año que viene estaré en el Real Madrid", afirmó.

"Ya sabía que iba a necesitar tiempo, es lo primero que me dijeron cuando llegué al club. Me advirtieron de que el primer año aquí siempre es complicado, por lo que todo lo tomé con paciencia y seguí trabajando", añadió el volante.