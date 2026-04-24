Obed Vargas, titular en la 'otra misión' del Atlético de Madrid

Enrique Gómez

La apuesta el Atlético de Madrid está en ganar la Champions League y mantenerse en los cuatro primeros lugares en La Liga y Obed Vargas es parte del grupo que busca detener la caída libre del equipo en el torneo local, aunque por el momento no se ha conseguido.

En la derrota de 3-2 del ‘Atleti’ contra el Elche, el mexicano hiló su tercer partido como titular en el campeonato local, pero el conjunto ‘colchonero’ encajó su cuarta derrota consecutiva.

Vargas, quien llegó al equipo a media temporada, no ha visto un solo minuto en la Champions League, pero sí ha tenido protagonismo en el campeonato local. Para este encuentro, donde ‘solo’ vio 62 minutos (quizá en parte por la expulsión que sufrió su equipo en el primee tiempo), el jugador de 20 años recibió una calificación de 6.2 sobre 10 por parte de Soccerway, la quinta peor del XI titular.

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Con la derrota, el Atlético de Madrid se quedó con 57 puntos, pues lleva más de un mes sin poder sumar puntos en La Liga. Esta crisis en el torneo doméstico lo ha desbancado hasta el cuarto lugar de la clasificación, pero, por suerte para Diego Simeone y compañía, el quinto lugar, Betis, está ocho puntos abajo.

Y hablando de puntaje, ya es imposible que el ‘Atleti’ pueda ganar La Liga, pues tiene 25 puntos menos que el Barcelona cuando solo le quedan seis partidos al torneo. Adicional, con su derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, al equipo rojiblanco solo le queda la Champions League (certamen donde recién se clasificó a las semifinales), además de defender su posición de avanzada en La Liga.

Parece complicado que Vargas vaya a ver minutos en la Liga de Campeones de Europa ante el Arsenal, pero parece que ha sido elegido para tener actividad en La Liga y aun quedan varios compromisos en la temporada.