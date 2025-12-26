Nicolás Fonseca, de la Liga MX al Real Oviedo

EFE

Nico Fonseca, mediocampista de la Selección de Uruguay, ya es el primer fichaje de invierno del Real Oviedo, tras llegar cedido por el León.

Internacional con Uruguay, Fonseca se estrena en el fútbol español tras pasar por el Novara italiano, el futbol uruguayo, River Plate y el Club León de la Liga MX; a sus 27 años, el centrocampista de perfil defensivo refuerza la medular carbayona hasta final de temporada.

La llegada de Fonseca deberá traer consigo la salida de algún jugador oviedista, ya que la plantilla cuenta con las 25 fichas del primer equipo ocupadas y en las próximas semanas jugadores como Brandon Domingues o Salomón Rondón son candidatos a salir.

Fonseca se une a Fede Viñas como representación uruguaya en el Real Oviedo, un club que ya ha contado con futbolistas como Juanchi González, Mateo Corbo, Cotugno, Gastón Brugman o Santiago Homenchenko.

El Real Oviedo, penúltimo en Primera División con 11 puntos en 17 jornadas, regresará a los entrenamientos este domingo a las órdenes de Guillermo Almada y el próximo domingo 4 de enero visitará al Deportivo Alavés.