Nico Paz está listo para ser el motor de Real Madrid la próxima temporada

Oscar Sandoval

Nico Paz salió hace dos temporadas de Real Madrid con rumbo a Como en busca de minutos, necesitaba jugar para mostrar su calidad, llegó a la Serie A en calidad de desconocido, pero Italia se revalorizó y son varios clubes los que analizarían su fichaje, pero el equipo blanco lo recuperará para la próxima temporada a un bajo precio.

Como pagó seis millones de euros por una de las estrellas emergentes de los ‘Merengues’ que conscientes de la calidad de Paz se guardaron una opción de recompra que harán válida este verano para la vuelta de un mediocampista con condiciones que le hacen falta en este momento al equipo de Álvaro Arbeloa.

Paz explotó en el futbol italiano y en 74 partidos suma 19 goles y 17 asistencias, alcanzó un valor estimado de 65 millones de euros, según Transfermarkt, pero el Madrid pagará cerca de nueve millones por el argentino de 21 años quien llegaría al Santiago Bernabéu para mover los hilos del mediocampo.

Comparisonator utiliza las estadísticas de Nico Paz para colocarlo entre los futbolistas más destacados del futbol español, en el segundo lugar en pases con un promedio de 40.1 por partido y de ellos, 33.48 serían con éxito.

La IA sitúa al argentino en el primer lugar de goles con 0.31 por cada 90 minutos y en ese sentido superaría a Fermín (0.27) y Dani Olmo (0.19) de Barcelona. En cuanto a goles esperados, tendría un promedio de 0.22 por partido y ocuparía la tercera posición por debajo de Fermín (0.27) y Oihan Sancet (0.24).

Paz sería el mediocampista con más disparos a portería de La Liga con 1.31, tendría un registro de 1.62 dribbles con éxito y generaría dos oportunidades por partido siendo el enlace del Madrid entre el mediocampo y el ataque, algo que le faltó al equipo blanco este temporada.