Mi equipo hizo un trabajo excepcional: Míchel Sánchez

EFE

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró tras la victoria de este lunes contra el Barcelona que es "muy injusto que se hable de una jugada puntual", la posible falta sobre Jules Koundé en el 2-1 definitivo, después de un duelo catalán que definió como "un auténtico partidazo".

"Hablar de una jugada con el espectáculo que hemos visto me parece que minimiza mucho el futbol", añadió después de opinar que fue una acción en la que "si el árbitro pita falta está bien, no pasa nada, pero no es una jugada para entrar el VAR porque es un contra balón".

El Girona celebra por todo lo alto haber destronado al Barcelona

El entrenador rojiblanco también reivindicó que el Girona hizo "un trabajo excepcional" y ha cuajado "el mejor partido de la temporada y uno de los mejores" de toda su carrera como entrenador.

"He disfrutado. Es difícil hacerlo en un partido de tanta necesidad y con el rival que teníamos delante, pero he disfrutado muchísimo. Podía pasar cualquier cosa, pero es una victoria merecida", comentó.

En este sentido, destacó que el portero Joan Garcia fue "el mejor del Barça" y señaló el "paso adelante" del defensa del Girona Daley Blind: "Ha hecho un partido para enseñar a todos los centrales del mundo, porque ha dado una lección de cómo jugar al fútbol contra un equipo que defiende muy lejos de su área".

El Barcelona cae y deja al Real Madrid como nuevo líder El equipo de Hansi Flick sufrió otro duro revés, ahora en el torneo regular

Míchel Sánchez explicó que queda "mucho por hacer" para llegar a los 42 puntos, cifra en la que suele situarse virtualmente la permanencia, pero declaró que esta victoria son "más que tres puntos" porque llegan contra un equipo que gana "el 90% de los partidos".

"Hemos conseguido tres puntos que no estaban en nuestra cabeza. Es un punto de inflexión", añadió el técnico del Girona, que se sitúa a cinco puntos del descenso y a dos del octavo.