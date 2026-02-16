El Barcelona cae y deja al Real Madrid como nuevo líder

Héctor Cantú

El Barcelona sigue viviendo momentos de auténtica pesadilla. A la derrota por goleada en la Copa del Rey el jueves pasado, ahora se une el traspié en Montilivi ante el Girona por 2-1 que le ha dejado sin el liderato de la clasificación.

Luego de la debacle en la Copa del Rey, el equipo comandado por Hansi Flick recuperó algunos activos importantes como Raphinha, quien volvió luego de la lesión para el partido que cerró la actividad en la semana 24 de La Liga.

🧤 ¡Otro día más en la oficina para Joan García!



😯 Dejó a Yoel Roca y a Míchel con estas caras.



📸 Vía: 'Dazn' pic.twitter.com/zMwxG03lx3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 16, 2026

El equipo culé fue amplio dominador de las acciones, sin embargo, durante los primeros minutos no tuvo la claridad ni la eficiencia para inaugurar el marcador.

Lamine Yamal se perdió dos opciones claras de gol, número que también iguló Ferrán Torres, la apuesta goleadora de Flick para este encuentro.

El Girona también tuvo opciones claras de gol en la primera mitad donde exigió a Joan García a fondo para evitar la caída de arco catalán.

Segundos antes de finalizar la primera parte, Lamine Yamal falló un penal estrellando su disparo en el poste. Es el primer tiro penal que equivoca en lo que va de la temporada.

El Barcelona logró adelantarse en el tanteador gracias a la anotación de Pau Cubarsí, quien anotó su segundo tanto de la temporada con el equipo catalán.

No obstante, la felicidad duró muy poco, pues Thomas Lemar empató el encuentro tres minutos después.

Con un Barcelona volcado al frente, el equipo culé volvió a adolecer en la defensa. Una desatención en los minutos finales permitió que Fran Beltrán lograra el tanto de la victoria final.

Este resultado deja al Real Madrid como nuevo líder en el futbol español y al Barcelona en la segunda posición con dos puntos menos que el equipo merengue.