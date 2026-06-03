¿Mentiras en el Real Madrid? no hay nada entre Erling Haaland y el club

Héctor Cantú

En pocas horas, la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid ha perdido la credibilidad que había construido en los últimos días.

Instantes después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid asegurara que Erling Haaland tenía un acuerdo cerrado con él para convertirse en jugador merengue en caso de ganar las elecciones, llegó el desmentido.

😯 "RIQUELME TIENE UN PACTO CON ERLING HAALAND Y SU PADRE".



😯 "Se cerró el pasado sábado en Marbella: es un ACUERDO VERBAL".



¡Información de @EduAguirre7 en #ChiringuitoMadrid! pic.twitter.com/M1WkfikPuP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Ha sido el entorno del futbolista el que ha desmentido que exista alguna conexión entre Haaland y el Real Madrid, y mucho menos un pacto cerrado con el candidato opositor al proyecto de Florentino Pérez.

“Todo es muy entretenido, pero no es cierto. Le deseamos lo mejor a ambos candidatos a la presidencia del Real Madrid”, habría señalado el comunicado firmado por su representante, Rafaela pimienta y el padre del jugador, Alf-Inge Haaland.

💣 EL PADRE DE HAALAND y SU REPRESENTANTE DESMIENTEN a RIQUELME 💣



📋 "Muy entretenido... pero NO ES CIERTO. Le deseamos lo mejor a ambas candidaturas".



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Con este mensaje la propuesta de Riquelme, quien incluso anunció la llegada del noruego con una camiseta con su dorsal y su nombre en un programa de televisión, ha quedado por los suelos.

En contraparte, Florentino Pérez ha confirmado a dos refuerzos en caso de mantenerse en la presidencia del club: Jose Mourinho como técnico y el defensa francés proveniente del Liverpoo, Ibrahima Konaté.