Publicación: miércoles 3 de junio de 2026

Héctor Cantú

¿Mentiras en el Real Madrid? no hay nada entre Erling Haaland y el club

El padre del futbolista aclara el supuesto acuerdo con el rival de Florentino Pérez

En pocas horas, la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid ha perdido la credibilidad que había construido en los últimos días.

Instantes después de que el candidato a la presidencia del Real Madrid asegurara que Erling Haaland tenía un acuerdo cerrado con él para convertirse en jugador merengue en caso de ganar las elecciones, llegó el desmentido.

Ha sido el entorno del futbolista el que ha desmentido que exista alguna conexión entre Haaland y el Real Madrid, y mucho menos un pacto cerrado con el candidato opositor al proyecto de Florentino Pérez.

“Todo es muy entretenido, pero no es cierto. Le deseamos lo mejor a ambos candidatos a la presidencia del Real Madrid”, habría señalado el comunicado firmado por su representante, Rafaela pimienta y el padre del jugador, Alf-Inge Haaland.

Con este mensaje la propuesta de Riquelme, quien incluso anunció la llegada del noruego con una camiseta con su dorsal y su nombre en un programa de televisión, ha quedado por los suelos.

En contraparte, Florentino Pérez ha confirmado a dos refuerzos en caso de mantenerse en la presidencia del club: Jose Mourinho como técnico y el defensa francés proveniente del Liverpoo, Ibrahima Konaté.

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