Sin Erling Haaland, Noruega golea a Suecia y sigue en modo imparable

Héctor Cantú

Noruega sigue dando pasos agigantados rumbo al Mundial 2026 y ha demostrado, una vez más, que tiene todas las condiciones para convertirse en una de las grandes sorpresas de la próxima Copa del Mundo.

Con Erling Haaland en las gradas, Noruega fue un auténtico vendaval ante una Suecia que mostró deficiencias defensivas y que encontró su renacer en los minutos finales del encuentro.

A thunderous strike from Antonio Nusa to make it 2 for Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/kbEYUzjR8E — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2026

El gran referente del partido fue el noruego Jorgen Strand Larsen, quien se despachó con un doblete de cabeza para encaminar la victoria de su equipo.

Strand Larsen bags a brace ‼️



Norway is running away with it in the first half pic.twitter.com/oVeISWIyBM — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2026

Antonio Nusa fue el encargado de marcar el gol de en medio a los 17 minutos ante una Suecia que fue sorprendida en su parado táctico.

En los minutos finales del encuentro, el referente sueco, Alexander Isak, con un disparo de larga distancia, logró recortar distancias.

Alexander Isak pulls one back for Sweden 🇸🇪 pic.twitter.com/HYV0wvZSwz — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 1, 2026

Incluso, Suecia encontró después las redes para poner un 3-2 que no subió al marcador luego de un fuera de lugar determinado con ayuda del VAR.

Noruega cerrará su participación rumbo al Mundial cuando se enfrente a Irak el próximo domingo. Por su parte, Suecia jugará ante Grecia antes de viajar a Tierras Mundialistas, donde debutará el 14 de junio ante Túnez.