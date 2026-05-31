Publicación: lunes 1 de junio de 2026

Héctor Cantú

Sin Erling Haaland, Noruega golea a Suecia y sigue en modo imparable

En duelo 'vikingo' rumbo al Mundial, Noruega sumó otra victoria más

Noruega sigue dando pasos agigantados rumbo al Mundial 2026 y ha demostrado, una vez más, que tiene todas las condiciones para convertirse en una de las grandes sorpresas de la próxima Copa del Mundo.

Con Erling Haaland en las gradas, Noruega fue un auténtico vendaval ante una Suecia que mostró deficiencias defensivas y que encontró su renacer en los minutos finales del encuentro.

El gran referente del partido fue el noruego Jorgen Strand Larsen, quien se despachó con un doblete de cabeza para encaminar la victoria de su equipo.

Antonio Nusa fue el encargado de marcar el gol de en medio a los 17 minutos ante una Suecia que fue sorprendida en su parado táctico.

En los minutos finales del encuentro, el referente sueco, Alexander Isak, con un disparo de larga distancia, logró recortar distancias.

Incluso, Suecia encontró después las redes para poner un 3-2 que no subió al marcador luego de un fuera de lugar determinado con ayuda del VAR.

Noruega cerrará su participación rumbo al Mundial cuando se enfrente a Irak el próximo domingo. Por su parte, Suecia jugará ante Grecia antes de viajar a Tierras Mundialistas, donde debutará el 14 de junio ante Túnez.

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