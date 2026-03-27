Países Bajos rompió la racha ganadora de Noruega

EFE

La remontada que concluyeron el central Virgil van Dijk y Tijani Reijnders llevaron a la victoria 2-1 a Países Bajos ante la selección de Noruega que, sin Erling Haaland ni Martin Odegaard, sufrió una derrota casi año y medio después.

El combinado de Staale Solbakken, una de las sensaciones de la fase de clasificación para el Mundial 2026, intratable ante sus rivales, no perdía un partido desde que fue superado en la Liga de Naciones el pasado 13 de octubre de 2024 ante austria. Once victorias y un empate resumían el recorrido del combinado escandinavo del que se esperan grandes cosas en la fase final.

El equipo de Ronald Koeman, que eleva a nueve su condición de invicta -siete victorias y dos empates-, se sobrepuso al gol que recibió en el minuto 24 cuando no tuvo capacidad de reacción ante el buen pase de David Moller Wolfe hacia Andreas Schjelderup que dentro del área se hizo un hueco y ejecutó un disparo con efecto, al palo largo fuera del alcance del meta Bart Verbruggen.

Tomó ventaja Noruega que jugará un Mundial por primera vez desde 1998 y que no encontró como hubiera querido a Alexander Sortloth para acentuar el peligro sobre el conjunto local que reaccionó con más recursos.

Teun Koopmeiners botó un saque de esquina al corazón del área y encontró a Virgil Van Dijk que sorprendió a Orjan Nyland.

Pero al inicio de la segunda parte Países Bajos selló la remontada en una recuperación de balón. El balón llegó a Denzel Dumfries en la derecha, dentro del área, que asistió a Tijani Reijnders. El centrocampista del Manchester City, solo, en el punto de penalti, controló la pelota y fulminó con su disparo al portero visitante para establecer el 2-1.

El partido quedó marcado después por las interrupciones, los masivos cambios a partir de la hora de juego. Noruega hizo cinco del tirón y después Koeman sacó al campo a seis de sus suplentes. Apenas hubo continuidad aunque cualquiera pudo apuntarse un tanto.