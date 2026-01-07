Más de 10 años desde la victoria del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid buscará llegar a su octava final de la Supercopa de España a costa de su acérrimo rival de la capital española, el Real Madrid, quien no contará con la presencia de su máxima figura, Kylian Mbappé.

Los colchoneros solo tienen en su historial una sola victoria ante los merengues, la cual data de más de una década atrás. Fue en agosto de 2014, cuando la final se definía a partidos a ida y vuelta.

Aquella victoria, conseguida en casa, sirvió para que el Atlético de Madrid consiguiera su segundo y último título de la Supercopa de España.

Dos años atrás se vivió el último enfrentamiento entre ambos clubes en este torneo. La victoria fue para el Real Madrid que se impuso, en la prórroga por 5-3 luego de empatar 3-3 en el tiempo regular.

El Balance entre ambos equipos de los últimos 10 partidos no es tan favorable para el equipo blanco que solo ha obtenido una victoria en los 90 minutos de juego cuando se enfrentaron en la UEFA Champions League en los octavos de final.

Aunque en esos 10 enfrentamientos hay dos victorias más para los merengues, ambas fueron en tiempo suplementario luego de empatar en tiempo regular.

El Barcelona espera al ganador de esta confrontación para conocer al rival al que tendrá que superar en caso de querer obtener un título más de la Supercopa de España.