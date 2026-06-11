Martín Demichelis dejaría Mallorca para dirigir a RB Leipzig

Oscar Sandoval

Martín Demichelis estaría cerca de abandonar Mallorca a pesar de haber renovado contrato hasta 2028 después del descenso del equipo a la segunda división española y su próximo destino sería Alemania en donde estaría cerca de llegar a un acuerdo para dirigir a RB Leipzig.

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Las oficinas de Mallorca viven un momento de tensión porque su técnico abandonaría la institución para tomar las riendas de un equipo que participará en la Champions League, de segunda división al mejor torneo en Europa y es una oportunidad que Demichelis no piensa desaprovechar.

El diario Marca asegura que el técnico argentino “abandonará el club para poner rumbo a RB Leipzig”, ya que “considera irrechazable” al equipo de las bebidas energéticas que es protagonista en la Bundesliga y normalmente está entre los cuatro mejores de la tabla en el futbol alemán.

El proyecto de los ‘Toros Rojos’ le daría la posibilidad de debutar en la Liga de Campeones y de subir un escalón en su carrera, sin embargo, lo primero que debe hacer el estratega sería llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con Mallorca para quedar libre y emigrar a Leipzig.