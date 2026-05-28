Martín Demichelis renueva con el Mallorca

EFE

El Mallorca ha anunciado la renovación de Martín Demichelis como entrenador del primer equipo hasta junio de 2028, confirmando su confianza en un técnico que dejó al equipo a las puertas de la salvación en La Liga.

El entrenador argentino dirigió 12 partidos en la máxima categoría del futbol español y, a pesar de conseguir 18 de los 36 puntos disputados, no logró el objetivo de salvar la categoría, pero su buen trabajo en la mayoría de los partidos ha decantado la balanza a favor de su continuidad.

Martín Demichelis amplía su vinculación con el RCD Mallorca hasta junio de 2028 ❤️🖤



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Ahora, el Mallorca apuesta por un técnico que ha afirmado en más de una ocasión que el equipo necesita "reconstruirse" para conseguir recuperar la categoría cuanto antes, y ya está manos a la obra para confeccionar la plantilla a su medida.

La renovación del entrenador será el primero de los muchos movimientos que esperan a la entidad balear en las próximas semanas, puesto que el descenso provocará una revolución en la plantilla que no se veía desde el descenso a la antigua Segunda B hace ya más de siete años.