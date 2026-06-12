Martín Anselmi es la apuesta de Elche para la próxima temporada

Oscar Sandoval

Martín Anselmi tomará las riendas de Elche en sustitución de Eder Sarabia quien abandonó el club después de dos temporadas.

Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero.



¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

El argentino que se estrenó en el futbol europeo con Porto firmó contrato por un año con opción a otro dependiendo de los resultados.

Anselmi debutará en el futbol español después de su paso por Ecuador, México, Portugal y Brasil, recibe la oportunidad en un equipo exigente que tiene como objetivo la permanencia y esa sería la llave para la renovación de su contrato.

“Quiero un equipo agresivo, que reaccione inmediatamente tras perder la posesión y recupere rápido”. ✊ pic.twitter.com/eYVDrpgGCL — Elche Club de Fútbol (@elchecf) June 13, 2026

Elche anunció la llegada del estratega argentino y explicó que con su idea futbolística “ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del club”.

Será la segunda aventura de Anselmi en el futbol europeo luego de dirigir a Porto de donde salió después de 21 partidos en los que registró 10 victorias, seis empates y cinco derrotas. Una nueva oportunidad para un técnico que no ha tenido regularidad en sus últimos clubes.