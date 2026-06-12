Oscar Sandoval
Martín Anselmi es la apuesta de Elche para la próxima temporada
Anselmi firmó contrato y el club anunció el fichaje en redes sociales
Martín Anselmi tomará las riendas de Elche en sustitución de Eder Sarabia quien abandonó el club después de dos temporadas.
El argentino que se estrenó en el futbol europeo con Porto firmó contrato por un año con opción a otro dependiendo de los resultados.
Anselmi debutará en el futbol español después de su paso por Ecuador, México, Portugal y Brasil, recibe la oportunidad en un equipo exigente que tiene como objetivo la permanencia y esa sería la llave para la renovación de su contrato.
Elche anunció la llegada del estratega argentino y explicó que con su idea futbolística “ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del club”.
Será la segunda aventura de Anselmi en el futbol europeo luego de dirigir a Porto de donde salió después de 21 partidos en los que registró 10 victorias, seis empates y cinco derrotas. Una nueva oportunidad para un técnico que no ha tenido regularidad en sus últimos clubes.
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