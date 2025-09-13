Lo del Real Madrid fue impresionante, pero aún no alcanza su máximo nivel

EFE

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, reconoció estar "muy aliviado" y "orgulloso" tras la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad en Anoeta (1-2), en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

"Me he aliviado con la victoria", ha confesado Xabi Alonso tras el pitido final del partido. Además, ha reconocido que está "muy orgulloso" con el trabajo realizado de su equipo tras la expulsión de Dean Huijsen en la primera media hora de encuentro.

Una expulsión, por cierto, polémica para el técnico guipuzcoano ya que se ha mostrado descontento con la decisión arbitral: "Cuando hay errores manifiestos me gusta que entre el VAR. La expulsión ha condicionado mucho el partido, pero también hay que saber jugar con 10". En cambio, ha señalado que el penalti de Carvajal ha sido "clarísimo".

👔 @XabiAlonso: "El equipo ha sido muy generoso en el esfuerzo".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 13, 2025

El Real Madrid se mantiene invicto en La Liga tras las primeras 4 jornadas, algo por lo que Xabi Alonso está "contento", pero ha dicho que "no hay que dar nada por sentado" ya que el equipo tiene "margen de mejora" y tendrán que seguir mejorando cosas que les van a dar "rendimiento a largo plazo".

"Es una noticia muy positiva la competitividad que ha tenido el equipo", ha subrayado el entrenador después del ejercicio de resistencia de su equipo tras quedarse con 10 en la primera media hora de partido. "En la segunda mitad la Real ha apretado mucho", ha reconocido.

También ha hecho alusión a los hombres que han entrado desde el banquillo: "Vamos a necesitar a todos. Ahora entramos en un tramo de muchos partidos, y que todos se sientas pacientes y competitivos es muy importante"

"La Real tiene menos puntos de los que merece", ha reconocido el tolosarra sobre el rival. Hay que recordar que fue futbolista del conjunto txuri-urdin y su andadura como entrenador comenzó en el banquillo del filial donostiarra.