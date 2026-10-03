Lionel Messi ya celebra las victorias del Eldense

Redacción FOX Deportes

Lionel Messi celebró en sus redes sociales la victoria 4-1 del Eldense sobre Real Oviedo, el primer triunfo desde que se anunció su llegada como nuevo propietario del club.

“Aupa Deportivo”, escribió Messi en Instagram junto a una fotografía en la que aparecía siguiendo el encuentro del conjunto alicantino, que se impuso al Oviedo en el Nuevo Pepico Amat después de recibir un gol en el primer minuto.

La victoria fue la segunda del Eldense esta temporada, después de imponerse como visitante al Real Sporting de Gijón, pero la primera desde la llegada de Javi Calleja al banquillo y del anuncio de Messi como nuevo propietario.

La cuenta oficial del Eldense en X compartió la misma fotografía acompañada del mensaje: “Una victoria importante conseguida entre todos”.

? Una victoria importante conseguida entre TODOS ?❤️ pic.twitter.com/PX8Bq34yXd — CD Eldense (@CD_Eldense) October 2, 2026

El Eldense anunció el 1 de octubre que iniciaba una nueva etapa con Messi como propietario, aunque aclaró que “la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior de Deportes)”.

Conocido entre sus aficionados como el ‘Deportivo’, el Club Deportivo Eldense fue fundado en 1921 y disputa su octava temporada en la segunda categoría del futbol español, la máxima división que ha alcanzado en sus 105 años de historia.