Legendaria respuesta del Atlético al Real Madrid: "No les agradecenmos nada"

Enrique Gómez

Tal vez el Atlético de Madrid no pueda presumir títulos últimamente, pero sí mensajes legendarios en redes sociales, como el que le envió al Real Madrid y con el cual le dio un raspón al Barcelona.

Porque, que quede claro, el ‘Atleti’ sí rechazó la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, pero jamás agradeció a su vecino por la propuesta, tal y como mencionó el club blanco en su comunicado.

A través de redes sociales, el club ‘colchonero’ respondió al boletín del Real Madrid mediante una publicación con puntos muy aclaratorios, donde asegura que la ‘Araña’ no está en venta y no se negociará su traspaso y en el cual emite que el Real Madrid le produce más risa como el Barcelona.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

Pero, ¿a qué se refería el club madrileño con este mensaje tan rostizante?

1. El Papa León XIV recibió a miles de fieles católicos en el Estadio Santiago Bernabéu y aunque el equipo local compartió muchas imágenes y videos de esta visita, omitió una parte donde el sumo pontífice se dice simpatizante de ambos equipos de la capital española.

2. Contrario a lo que dice el comunicado del Real Madrid, el Atlético no agradece de absolutamente nada a su rival de ciudad y solo se limitó a rechazar educadamente la oferta hecha por su delantero estrella, autor de 20 goles en la temporada pasada, dos en Liga.

3. Otro punto dedicado a desmentir el comunicado madridista: en ningún momento se “estudió” ni “valoró” la oferta por Álvarez, pues el jugador es intransferible y la única forma en que podría irse sería pagando la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

4. El Atlético de Madrid sí admitió que hay “buena relación” con el Real Madrid (que está peleado con muchos otros clubes), algo natural considerando que este club les provoca más risa que el mismo Barcelona, actual campeón de la Liga de España.

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Ya en otra publicación y aprovechando que tanto se presume de esta “buena relación” entre clubes, el ‘Atleti’ solicitó a su vecino que deje e intentar robar jugadores de su cantera.

El Atlético de Madrid quedó cuarto en La Liga, fue eliminado en semifinales de la Champions League y también perdió la Copa del Rey, pero igual se mostró implacable y altivo en redes sociales.