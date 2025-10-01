La renovación de Frenkie de Jong con Barcelona estaría al caer

Oscar Sandoval

Frenkie de Jong termina contrato a final de la presente temporada y la directiva de Barcelona trabajó en su renovación antes de que se convierta en agente libre, las negociaciones no fueron fáciles, pero el acuerdo llegó y la extensión de contrato se firmaría hasta 2029.

De Jong es una pieza vital para Hans Flick y para el futuro del conjunto azulgrana, superó una temporada llena de lesiones para reclamar su puesto en el mediocampo y con su calidad no tardó en encontrar un lugar en el equipo del técnico alemán con quien además tiene buena sintonía.

El diario Sport asegura que el neerlandés y el club acordaron “la ampliación contractual después de unas semanas de negociaciones intensas” y anuncia que el nuevo convenio sería válido por “los próximos tres años”, es decir hasta el 30 de junio de 2029.

La publicación señala que “De Jong ha dado su aprobación definitiva al contrato”, añade que “falta únicamente la rúbrica del presidente Joan Laporta” y que ambas partes esperarían el anuncio oficial “en un plazo máximo de una semana”.