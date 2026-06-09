Publicación: martes 9 de junio de 2026

EFE

La Real Sociedad ya piensa en su pretemporada en Inglaterra

El conjunto 'Txuri-urdin' se probará ante Aston Villa y Wolverhampton.

La Real Sociedad jugará dos amistosos en Inglaterra a finales de julio ante el Aston Villa y el Wolverhampton.

Según detalla el club donostiarra, el duelo ante el equipo de Birmingham se jugará el 25 de julio en The Pallet-Track Bescot Stadium, en la ciudad inglesa de Walsall. El mismo escenario acogerá el choque ante los ‘Wolves’, que se disputará el día 28 de julio.

Los realistas viajarán el día 24 y completarán cinco días en Inglaterra en los que compaginarán estos dos encuentros con sesiones de entrenamiento. El miércoles 29 regresarán a San Sebastián para seguir preparando el inicio liguero.

Locura absoluta en San Sebastián para recibir al campeón de la Copa del Rey

Estos dos compromisos se suman al conocido previamente ante el Racing de Santander en Zubieta el 18 de julio, encuentro que inaugurará la lista de amistosos de los de Pellegrino Matarazzo.

Los futbolistas volverán al trabajo el 4 de julio, por lo que tendrán dos semanas exigentes de trabajo antes de disputar el primer partido estival.

Se espera una pretemporada con mucha carga de minutos para que el técnico 'Txuri-urdin' pueda tomar decisiones respecto a la plantilla.

Así queda el top 10 de máximos ganadores de la Copa del Rey

Barcelona FC: 32 títulos, 11 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2025
Athletic Club: 24 títulos, 16 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2024
Real Madrid: 20 títulos, 21 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2023
Atlético de Madrid: 10 títulos, 10 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2013
Valencia: 8 títulos, 10 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2019
Real Zaragoza: 6 títulos,5 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2004
Sevilla FC: 5 títulos, 4 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2010
RCD Espanyol: 4 títulos, 5 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2006
Real Betis Balompié: 3 títulos, 2 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2022
Athletic Club: 24 títulos, 16 subcampeonatos. Su última copa la levantó en 2024

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