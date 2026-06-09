La Real Sociedad ya piensa en su pretemporada en Inglaterra

EFE

La Real Sociedad jugará dos amistosos en Inglaterra a finales de julio ante el Aston Villa y el Wolverhampton.

Según detalla el club donostiarra, el duelo ante el equipo de Birmingham se jugará el 25 de julio en The Pallet-Track Bescot Stadium, en la ciudad inglesa de Walsall. El mismo escenario acogerá el choque ante los ‘Wolves’, que se disputará el día 28 de julio.

Los realistas viajarán el día 24 y completarán cinco días en Inglaterra en los que compaginarán estos dos encuentros con sesiones de entrenamiento. El miércoles 29 regresarán a San Sebastián para seguir preparando el inicio liguero.

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Estos dos compromisos se suman al conocido previamente ante el Racing de Santander en Zubieta el 18 de julio, encuentro que inaugurará la lista de amistosos de los de Pellegrino Matarazzo.

Los futbolistas volverán al trabajo el 4 de julio, por lo que tendrán dos semanas exigentes de trabajo antes de disputar el primer partido estival.

Se espera una pretemporada con mucha carga de minutos para que el técnico 'Txuri-urdin' pueda tomar decisiones respecto a la plantilla.