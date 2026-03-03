Real Sociedad será el rival de Atlético en la final de la Copa del Rey

Oscar Sandoval

La Real Sociedad ganó 1-0 y eliminó a Athletic de Bilbao para clasificar a la final de la Copa del Rey en donde enfrentará al Atlético de Madrid. El duelo por el título se disputará el 18 de abril en La Cartuja de Sevilla.

🏆 ¡¡¡ESTAMOS EN LA 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!! ¡¡¡LO HEMOS CONSEGUIDOOOOOOOOOOOOOOO!!!



𝗔𝗨𝗣𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!! 💙💙💙 pic.twitter.com/qnGqgkM7cW — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 4, 2026

Los ‘Txuri Urdin’ avanzaron a la final por primera vez desde 2020 y la felicidad en la grada fue total después de un partido intenso ante Athletic que se definió a los 87 minutos con un penal de VAR que Mikel Oyarzabal cambió por gol para dar el paso definitivo en el camino al título.

El primer tiempo tuvo un buen inicio al ritmo del conjunto bilbaíno que tenía necesidades, pero los locales resistieron y equilibraron las acciones, ambos tomaron precauciones para evitar una desgracia y cerraron espacios en la parte baja.

𝗣𝗼𝗹𝗶𝗸𝗶-𝗽𝗼𝗹𝗶𝗸𝗶. La final que nos merecemos junt@s.



𝗔𝗨𝗥𝗥𝗘𝗥𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗔!!! 💙 pic.twitter.com/l3rm9UGxBN — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 4, 2026

Athletic salió con todo a la segunda mitad, pero fue reflejo del bajón futbolístico de las últimas semanas y los locales salieron de atrás para llegar con peligro a la portería de Alex Padilla, pero sin puntería.

La esperanza bilbaína terminó al 85 luego de un jalón de camiseta a Yangel Herrera en un tiro de esquina que marcó el VAR y Oyarzabal aseguró el boleto a la final para la Real Sociedad que enfrentará al Atlético con el balance a favor luego de la victoria y el campeonato de la temporada 1986/87.