La primera división le ha pasado factura a Veljko Paunovic

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, consideró tras la derrota por 0-3 ante el Real Madrid que la Primera División "ha vuelto a dar una lección" a sus jugadores.



"Aquí te castigan si tienes errores inocentes. El resto son acciones que por momentos gestionamos bien y otras no tanto, pero siempre tuvimos compostura y cuando tuvimos que defender lo hicimos bien", aseguró el técnico carbayón cuando tuvo que analizar el partido en la sala de prensa del Carlos Tartiere. Doblete de Kylian Mbappé que lo convierte en líder de goleo

El Oviedo empezó el partido con cinco defensas y al descanso cambió al dibujo habitual porque querían "llevar al Madrid al terreno del Real Oviedo, teniendo cada vez más balón y atacando por las bandas", pero que los merengues se aprovecharon de unos errores que "en esta categoría no se pueden tener".



"No se puede hablar con el árbitro. Me parece que el jugador del Madrid llega, pero que también derriba a nuestro jugador. No puedo hablar de ello, no puedo dar mi opinión. Somos el equipo que acaba de ascender y hay que ganarse el respeto, nadie nos lo va a regalar", concluyó el preparador serbio al ser preguntado por la polémica arbitral que rodeó el primer gol del Madrid.