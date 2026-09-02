La Liga se adapta al futbol ofensivo de Jonathan David

Redacción FOX Deportes

Jonathan David dejó atrás su etapa con Juventus y ya piensa en su nuevo desafío como futbolista del Atlético de Madrid. El canadiense aseguró que La Liga “encaja muy bien” con sus cualidades y reconoció que este fichaje “lo es todo” para él.

¡Bienvenido, Jonathan David! ??



Nuestro club y la Juventus han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero durante la temporada 2026/27.



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“Mi etapa en la Juventus no fue la más fácil, no fue como esperaba, pero ahora estoy listo para un nuevo desafío. Esta Liga encaja muy bien con mis cualidades, con un gran potencial ofensivo, todos los equipos quieren jugar al futbol y esto me encaja muy bien. Me va a ir bien”, declaró el canadiense durante su presentación en el estadio Metropolitano.

“Tengo un gran orgullo de poder vestir estos colores. Llego a un gran club con una gran ambición y podemos esforzarnos para conseguir grandes cosas. Eso es importante”, expuso.

Nuevo ?? rojiblanco ?⚪ pic.twitter.com/IjacbEHvvd — Atlético de Madrid (@Atleti) September 2, 2026

Jonathan David llegó cedido por Juventus con una opción de compra de 25 millones de euros al final de la temporada. El canadiense evitó especular sobre su futuro y aseguró que su prioridad será responder dentro del campo.

“Por supuesto que no va a ser fácil (ganarse un puesto de titular). En todos los equipos grandes siempre hay gran competencia. Todos los jugadores tienen muy buenas cualidades. Yo lo que puedo hacer es mostrar un gran rendimiento en los entrenamientos y ya el entrenador (Diego Simeone) tomará decisiones”, avanzó.