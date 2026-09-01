Jonathan David es el nuevo goleador del Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

El Atlético de Madrid se ha anotado un fichaje llamativo con la llegada del canadiense Jonathan David.

El goleador llega proveniente de la Juventus por cesión hasta el final de esta temporada como una opción más al frente para el equipo ‘Colchonero’ que vive momentos de tensión en los últimos días por el caso de Julián Álvarez.

Jonathan David anuncia a Jonathan David ?? pic.twitter.com/yeZb2G1ODM — Atlético de Madrid (@Atleti) September 1, 2026

David peleará por un puesto titular ante el propio Julián y Alexander Sorloth, quien tampoco saldrá del equipo en este mercado de verano.

Jonathan, quien ha disputado 82 partidos con la selección canadiense, llega luego de haber jugado 42 encuentros con la Juventus de Turín, donde solo marcó ocho goles y colaboró con cinco asistencias.