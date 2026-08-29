Atlético de Madrid goleó a Sevilla y toma ritmo en La Liga

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid venció 3-1 a Sevilla en un partido que definió en 33 minutos, nadie se esperaba el resultado, pero el primer tiempo salió a pedir de boca y no tuvo piedad del conjunto local que volvió a la realidad perdiendo el invicto de golpe.

¡Gran victoria en Sevilla! ❤️? pic.twitter.com/fRVgdeean6 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 29, 2026

Sevilla apenas intentaba acomodarse sobre el terreno de juego cuando Álex Baena marcó el 1-0 a los cuatro minutos y echó abajo el plan del conjunto hispalense. Los locales no encontraron respuesta y concedieron espacios al ataque de los rojiblancos que no perdonaron.

Ademola Lookman aumentó la ventaja al 26 con un disparo raso al primer poste, después de la segunda asistencia del día de Kang-In Lee. La jugada reflejó el dominio de los visitantes sobre el terreno de juego.

Baena volvió a aparecer al 33 para marcar el 3-0 y dejar semi noqueado a Sevilla antes del descanso.

Atlético de Madrid bajó el ritmo en la segunda mitad e intentó administrar la ventaja. Los locales recortaron distancias al 66 con un gol de Miguel Sierra, pero los ‘Colchoneros’ mantuvieron el control y sumaron su segunda victoria consecutiva en este inicio de La Liga.