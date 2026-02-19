La Confederación Brasileña, completamente del lado de Vinicius Jr.

EFE

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) emitió un comunicado en respaldo a Vinícius Júnior tras el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid, en el que el delantero brasileño denunció haber sido víctima de un presunto insulto racista por parte del jugador rival. En su texto, la CBF calificó el racismo como un crimen inaceptable que no debe existir en el futbol ni en ninguna parte de la sociedad.

En la declaración oficial, la entidad destacó que la acción de Vinícius al activar el protocolo antirracista durante el encuentro fue un ejemplo de coraje y dignidad, y afirmó que el jugador no está solo en la lucha contra la discriminación. También subrayó su orgullo por él y aseguró que se mantendrá firme contra todas las formas de racismo.

Aunque la CBF no entró en detalles sobre la investigación de la UEFA, su postura pública exige claridad y acciones concretas frente a la denuncia, alineándose con la apertura de un expediente disciplinario por parte de las autoridades europeas para esclarecer lo ocurrido durante el partido en Lisboa. Ese proceso busca determinar si hubo realmente un comportamiento discriminatorio.

"La CBF también envió una petición oficial a la UEFA para que realice una investigación minuciosa sobre los actos contra Vinícius y que tenga en cuenta tanto el testimonio de la víctima como el de los otros presentes, para identificar y sancionar de manera ejemplar a los involucrados en el episodio", mencionó el comunicado.

El respaldo de la federación brasileña se produce en un contexto de creciente sensibilidad mundial respecto al racismo en el deporte, y refleja la presión social y mediática para que los organismos competentes conduzcan la investigación con transparencia y rigor. En ese marco, la CBF refrendó su compromiso en la lucha contra la discriminación y su apoyo incondicional a Vinícius y a todos los jugadores víctimas de insultos raciales.