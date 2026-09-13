La carrera por el 'Pichichi' está que arde en La Liga

EFE

Lamine Yamal y Raphinha, del Barcelona; Sergio Camello, del Rayo Vallecano; y Kylian Mbappé, del Real Madrid, dominan la tabla de goleadores en LaLiga EA Sports tras cinco jornadas, con seis goles cada uno.



Raphinha no marcó en la quinta cita, pero sí lo hicieron los demás: Lamine Yamal, por partida doble en el 2-4 al Levante; Mbappé, igualmente en el 4-1 al Rayo; y Camello, con el gol del conjunto franjirrojo en el Santiago Bernabéu.

Los sigue un grupo de tres futbolistas, con cinco tantos cada uno. Son Pierre-Emerick Aubameyang, por el Deportivo de La Coruña y autor de un gol más este domingo en el 1-1 ante el Getafe; Roberto Fernández, con las dos dianas del 0-2 a Osasuna con el Espanyol; y Yassir Zabiri, que marcó otros dos goles en el 2-1 del Racing de Santander al Alavés.



Además, Xavi Espart se estrenó como goleador en esta Liga con el Barcelona, al anotar el primero de los cuatro goles de su equipo contra el Levante, al igual que lo hicieron Alejandro Grimaldo y Jonathan David en el 0-3 del Atlético de Madrid a la Real Sociedad.



Clasificación. Quinta jornada:



- Con 6 goles: Raphinha (1p) (BRA) y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Sergio Camello (Rayo Vallecano); Kylian Mbappe (FRA) (1p) (Real Madrid).



- Con 5 goles: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roberto Fernández (Espanyol); Yassir Zabiri (MAR) (Racing).



- Con 4 goles: Lucas Boyé (ARG) (Alavés); Fermín López (Barcelona); Ante Budimir (1p) (CRO) (Osasuna).



- Con 3 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés): Alex Baena (Atlético Madrid); Roger Brugué (Levante); Jude Bellingham (ING) (Real Madrid).