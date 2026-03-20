Kylian Mbappé y Jude Bellingham listos para el derbi de La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid recuperará de golpe a futbolistas importantes y será Álvaro Arbeloa quien tome la decisión de darle continuidad al equipo, o si modifica para alinear a Kylian Mbappé y Jude Bellingham quienes están a tope como lo confirmaron este sábado.

Mbappé volvió en el duelo de la Champions League ante Manchester City y Arbeloa señaló en rueda de prensa que “en dos o tres arrancadas, demostró que está muy bien”, además aseguró que “está al cien por cien” y dejó abierta la puerta de que sea titular ante Atlético.

Bellingham que viajó con el grupo a Manchester, pero vio la clasificación del equipo blanco a cuartos de final desde la grada, realizó la última práctica con sus compañeros tras mes y medio de baja por una lesión muscular en la pierna izquierda y el técnico recalcó que “está para jugar”.

Raúl Asencio y Álvaro Carreras también fueron parte del entrenamiento y la agencia EFE apunta que “están en condiciones de ser convocados” para el duelo de este domingo en el Santiago Bernabéu al que el conjunto ‘Merengue’ llega con la necesidad de ganar para seguir peleando por La Liga.