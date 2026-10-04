Kylian Mbappé trabaja para volver con Real Madrid ante Villarreal

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé se ejercitó de manera individual en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, con el objetivo de llegar al partido de La Liga ante Villareal que se jugará en el Santiago Bernabéu.

? @KMbappe se ejercitó en la Ciudad Real Madrid. pic.twitter.com/HDwbJqqPTY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 5, 2026

Pese a que el galo no formó parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros, el Real Madrid informó que el jugador trabajó durante la jornada vespertina tanto en el interior de la Ciudad Deportiva como sobre el césped de los campos de entrenamiento, donde trabajó con y sin balón.

Como indicó el club, Mbappé continúa recuperándose de la hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda que sufrió durante el parón internacional con la selección francesa, aunque la intención pasa por "estar disponible" en el próximo encuentro del equipo, correspondiente a la octava jornada de liga.

El delantero regresó a Madrid el pasado 26 de septiembre para someterse a las pruebas médicas que determinaron el alcance de una lesión para la que se estableció inicialmente un periodo aproximado de recuperación de entre 10 y 12 días.