Kylian Mbappé sigue siendo duda para El Clásico que puede definir La Liga

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé continuó este jueves su proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda a cuatro días del choque que disputará Real Madrid ante Barcelona y se ejercitó en solitario en las instalaciones deportivas del club.

El tiempo pasa y Mbappé apura sus opciones de llegar al Camp Nou a un choque decisivo por el título de La Liga porque si Barcelona, líder, con 88 puntos, gana o empata ante Real Madrid (segundo, con 77), será campeón de liga.

Mbappé, que ya se ejercitó este miércoles en solitario en el día libre de la plantilla, se unió a la lista de jugadores que trabajaron alejados de la dinámica de grupo: Dani Carvajal, Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes. Todos, según informó este miércoles la web del equipo blanco, continúan con sus procesos de recuperación.

El resto de la plantilla completó sin problemas el entrenamiento a las órdenes de Álvaro Arbeloa, que intentará recuperar a Mbappé para contar con un jugador que esta temporada ha marcado 41 goles en todas las competiciones y que, junto a Vinícius Júnior, es su mejor arma para intentar aplazar los festejos de Barcelona.