Kylian Mbappé, orgulloso de su primer gol con la '10' del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Aunque la diferencia fue de solo un gol en casa contra el Osasuna, el Real Madrid ganó en su presentación en La Liga de España y eso es muy poisitivo para Kylian Mbappé, autor de la única anotación en el Santiago Bernabéu.

"Es el primer partido de temporada, fue importante empezar con una victoria en casa. Sabíamos antes que iba a ser difícil porque Osasuna tenía un plan claro de esperarnos para hacer contraataques y buscar a Budimir. Lo trabajamos pero en el primer tiempo no teníamos mucho espacio, intentamos jugar de un lado a otro y después tuvimos más oportunidades en el segundo tiempo", analizó el nuevo 10 del Real Madrid.

"Marcamos rápido y hemos tenido control. Queríamos marcar un segundo que no llegó y nos quedamos con la victoria. Estamos felices, somos positivos pero queremos más", comentó Real Madrid Tv.

Kylian Mbappé acudió al rescate de Real Madrid en el inicio de La Liga El equipo blanco no lució, pero derrotó a Osasuna

El jugador de 26 años reconoció lo especial que fue marcar su primer gol con el 10 a la espalda, pero, sobre todo, reencontrarse con la afición en el templo madridista y empezar la campaña con el pie derecho.

"Me siento muy bien pero lo más importante es ayudar al equipo ofensiva y defensivamente, el resto va a pasar. Si hay buen espíritu para ayudar al equipo, vamos a ganar partidos", sentenció el atacante francés.

"Es especial marcar con el 10, es un número importante en el Real Madrid como el 9 que tenía. Lo más importante es jugar en el Bernabéu. Estoy contento de volver con la afición, siempre queremos jugar bien para los madridistas del estadio y los que nos ven en sus casas", agregó.

Con 1.4 billones de dólares, el Real Madrid tiene la plantilla más valiosa de todo el mundo y Mbappé es el jugador más caro del equipo con un valor de 180 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt.