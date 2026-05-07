Kylian Mbappé no quiere perderse El Clásico

EFE

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, superó este jueves las pruebas médicas a las que fue sometido en Valdebebas, trabajó una pequeña parte del entrenamiento junto al resto del grupo y tendrá opciones de entrar en la convocatoria para enfrentarse al Barcelona, según informó el club blanco.

El atacante francés sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda que le obligó a perderse el choque que ganó su equipo al Espanyol (0-2) la pasada jornada. Este viernes era clave para ver comprobar si tenía opciones de llegar al clásico y, tras las pruebas que le hicieron los galenos del Real Madrid, se confirmó que su presencia en la lista de Álvaro Arbeloa, es posible.

Su entrada en el once titular para evitar que el Barcelona se proclame campeón de Liga (si gana o empata), de momento, a tres días del encuentro, se antoja más complicada. Por lo menos, durante un tramo del entrenamiento, trabajó junto a sus compañeros. El resto de la sesión, la completó en el gimnasio.

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🤣 MBAPPÉ ABANDONA VALDEBEBAS 'PARTIÉNDOSE de RISA'.



🇫🇷 El francés ha completado hoy parte del entrenamiento con el grupo. pic.twitter.com/nVcMLKiX1d — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

En el próximo entrenamiento avanzará con su trabajo junto al resto del grupo, algo que de momento no pueden hacer sus compañeros de enfermería. Arda Güler trabajó en solitario y Dani Carvajal, Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, continúan con sus procesos de recuperación. El último, además, será operado este lunes en Francia, según confirmó el Real Madrid.