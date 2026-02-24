Kylian Mbappé, descartado contra el Benfica y otros partidos más

Héctor Cantú

El Real Madrid tendrá que hacerle frente a la eliminatoria ante el Benfica sin su máximo goleador del momento, Kylian Mbappé.

El francés se resintió de una lesión y su decisión ha sido parar para evitar a toda costa una cirugía que podrí comprometerle de cara a la próxima Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Un día antes del encuentro de vuelta de la ronda de playoffs, el francés abandonó el entrenamiento y se puso en duda su participación en el duelo ante el equipo lusitano.

Horas antes del silbatazo inicial, los peores temores del Real Madrid se hicieron realidad y Kylian Mbappé quedó fuera de toda posibilidad de ver minutos en el Santiago Bernabeú.

Aunque un sector médico apunta a que la mejor decisión en este momento para Kylian sería operarse, el deseo del francés de no perderse tantos partidos con el Real Madrid le llevaría a no considerar esta posibilidad aún contemplando los riesgos que conlleva la misma.

Por ahora, Kylian se perderá el partido ante el Benfica y el cotejo ante el Getafe del próximo lunes en el marco de La Liga. Posteriormente se le realizarán pruebas médicas para conocer si podrá reincorporarse para ver minutos o si su inactividad se ampliará.

El Real Madrid aventaja por la mínima diferencia al Benfica y necesitará de un empate o una victoria por cualquier marcador para avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League.