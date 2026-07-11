Karim Adeyemi se acerca a Barcelona con permiso de Borussia Dortmund

Redacción FOX Deportes

Borussia Dortmund le otorgó un permiso especial a Karim Adeyemi quien es pretendido por Barcelona, para ausentarse este domingo de la revisión médica de inicio de pretemporada, según comunicó el club en las redes sociales.

ℹ️ Karim Adeyemi and Kjell Wätjen will not be participating in today's performance testing. Both players have been granted time off to hold talks with other clubs. — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 12, 2026

"Karim Adeyemi y Kjell Wätjen no participarán en las pruebas de rendimiento de hoy. Ambos jugadores han recibido permiso para negociar con otros clubes", publicó Dortmund en redes sociales.

El internacional alemán, de 24 años, estaría cerca de fichar por el Barça a cambio de 22 millones de euros fijos más siete en variables y firmará un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031. Además, el acuerdo incluirá también el 20% de una futura venta.

El club catalán confía en cerrar la operación en los próximos días para que Adeyemi pueda sumarse lo antes posible a la pretemporada que comenzará el campeón de La Liga este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con las habituales pruebas físicas y médicas.