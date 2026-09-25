Kylian Mbappé podrá jugar el próximo partido de Real Madrid en La Liga

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Real Madrid después de salir de cambio en el duelo entre Francia y Turquía. Marcó el gol del triunfo de ‘Les Bleus’ y posteriormente abandonó la concentración por una lesión en la rodilla izquierda, aunque podría estar disponible cuando el equipo blanco retome la actividad en La Liga.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución”, informó el club en un comunicado oficial.

La agencia EFE señala que se trata de “una lesión con un plazo estimado de recuperación de entre 10 y 12 días”, por lo que el goleador del conjunto ‘Merengue’ podría ser considerado para el duelo de la Jornada 8 contra Villarreal.

El delantero francés es el segundo futbolista del conjunto ‘Merengue’ que regresa antes de tiempo de la concentración de Francia por lesión, después de que su compatriota Ibrahima Konaté también volviera a Madrid debido a un problema en la pierna derecha.