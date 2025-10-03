Julián Álvarez se le rinde a Antoine Griezmann: "Es una leyenda"

EFE

El internacional argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, advirtió de la dificultad del partido contra el Celta en Balaídos, donde su equipo ganó la pasada temporada "sobre la hora", con un gol suyo al 89'.

"Partido difícil, con el recuerdo de la temporada anterior, que lo ganamos sobre la hora y tuve la posibilidad de hacer el gol. No va a ser fácil, pero queremos seguir por esta racha de victorias, continuar sumando de a tres, no dejar puntos en el camino y prepararnos para hacer un gran partido", explicó tras recibir el premio ‘Jugador Cinco Estrellas’ al mejor futbolista del Atlético de Madrid en el mes de septiembre.

El equipo llega a Balaídos después de tres triunfos consecutivos como local (3-2 al Rayo Vallecano, 5-2 al Real Madrid y 5-1 al Eintracht Frankfurt).

"Sabíamos que no queríamos dejar puntos en el camino en las dos competiciones (LaLiga, en el caso de los dos primeros choques, y la Liga de Campeones, en el otro ante el conjunto alemán). Esa semana, con el derbi en el medio, lo hicimos muy bien. Nuestra casa ayuda mucho. Hemos hecho grandes partidos", valoró el de Calchín (Córdoba) a los medios oficiales del club.

'La Araña' anotó seis goles en ese tramo de encuentros. "Sirve para la confianza personal y eso fue bueno para ayudar al equipo a conseguir esta racha que hablábamos. Esperemos que esta confianza sirva como inyección para todo el grupo y seguir sumando de a tres", expuso.

Y habló de los 200 goles del francés Antoine Griezmann con el Atlético de Madrid, alcanzados el pasado martes contra el Eintracht, precisamente a pase suyo.

"Un honor lo que ha logrado Antoine con el club. Una leyenda. Ojalá que nos siga ayudando de esta forma. Nosotros lo ayudamos. Es un gran jugador y una excelente persona. Es muy importante para el grupo y estamos muy agradecidos", destacó.