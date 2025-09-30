Antoine Griezmann ya estaba tranquilo sin llegar a los 200 goles

EFE

Tras llegar a 200 goles con el Atlético de Madrid, está claro que Antoine Griezmann no tiene nada que demostrar, pero, como cada día, es su deber trabajar y dar lo máximo en favor de su equipo.

Tras anotar el tercer gol en la feroz victoria 5-0 sobre el Eintracht Frankfurt, en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, el francés valoró el hito alcanzado con el conjunto rojoblanco.

“Muy feliz y contento por el gol 200. Me ha costado un poco, pero no soy un delantero de tirar 50 mil veces a portería por partido. Entonces, había que darle tiempo. Juego para el equipo, intento jugar lo mejor posible y no hay ningún peso quitado”, dijo tras el triunfo en el Estadio Metropolitano.

“No tengo nada que reivindicar”, zanjó respecto a las críticas que ha recibido esta campaña y aseguró que se dedicará a “trabajar, estar tranquilo y jugar y dar lo máximo; al final es fútbol y siempre se habla”.

“Al final, cada minuto que nos dé, intentar hacer lo mejor para el equipo y no hay nada que reivindicar. Jugar cuando nos toca y animar cuando no”, añadió respecto al rol que tiene en el equipo de Diego Simeone para esta temporada.

Acerca de la racha de 13 goles anotados por el Atlético de Madrid en los últimos tres encuentros, el delantero de 24 años llamó a no bajar el ritmo.

“Es lo que nos faltaba al principio de temporada, que no hacíamos muchos goles. Ahora los estamos haciendo y hay que apretar, seguir trabajando y meterle mucho ritmo, como hicimos en los últimos tres partidos”, expuso.

“Tenemos que seguir trabajando y mejorando ciertas cosas, porque no está todo perfecto. Estamos en un buen momento, en un buen camino y hay que seguir. Al prinicpio no estábamos jugando bien. Con balón era bonito, pero no éramos los de hace tres partidos, con mucho ritmo, muchas ganas de presionar, metiéndolo mucho ritmo y agresividad”, finalizó.