Atlético de Madrid también despertó y goleó en la Champions League

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid derrotó 5-1 a Eintracht Frankfurt y consiguió su primer triunfo en la Champions League, aprovechó la inercia positiva tras golear a Real Madrid y superó de principio a fin a los alemanes que maquillaron el resultado en la segunda mitad.

La maquinaría de los ‘Colchoneros’ comenzó a andar y el equipo de Diego Simeone va encontrando a su mejor nivel, el resultado incluso pudo ser mayor porque la exhibición de los rojiblancos fue total con intensidad, dominio y peligro que los locales transformaron en goles para meterse los tres puntos en la bolsa.

Eintracht fue una sombra del huracán que sacudió a Galatasaray y a los cuatro minutos recibió el primer golpe con un gol tempranero de Giacomo Raspadori. El cuadro español se dio gusto y fue trabajando el partido hasta aumentar la ventaja al 33 por medio de Robin LeNormand.

Antoine Griezmann vivió una noche especial después de romper la barrera de los 200 goles como futbolista del Atlético, marcó doblete y redondeó una buena primera parte de los locales al 45+1 con su primero de la noche tras un jugadón de Julián Alvarez por la banda izquierda.

Eintracht marcó el de la honra a los 57 minutos en una buena combinación que Jonathan Burkardt remató en el área, pero eso le indicó a los locales que había tiempo en el reloj y volvieron a dar un paso al frente para lucir y terminar de arrollar a su rival.

Giuliano Simeone quien nunca aparece en primer plano, ni en las portadas, marcó el 4-1 y ‘La Araña’ apareció en el 82 con un penal a lo ‘Panenka’ para sellar la primera victoria del Atlético que por tercera campaña consecutiva anotó cinco tantos en un partido de la Liga de Campeones.