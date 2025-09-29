Diego Simeone castigado en la Champions League

Oscar Sandoval

Diego Simeone vivió la derrota ante Liverpool en la Champions League al límite y tras el gol de la victoria del conjunto ingles tuvo un altercado con la grada, el árbitro lo expulsó y la UEFA lo sancionó con un partido por lo que no estará al frente del Atlético ante Eintracht Frankfurt.

❝El equipo está en una línea ascendente. Tenemos que trabajar, tener fe y creer en lo que hacemos❞.



— Diego Pablo Simeone 🎙 pic.twitter.com/g70fbqnzRo — Atlético de Madrid (@Atleti) September 29, 2025

Atlético buscará su primer triunfo de la temporada a nivel continental este martes cuando reciba a Eintracht Frankfurt, los tres puntos son necesarios para salir de la zona de eliminación y corregir el rumbo en la Liga de Campeones que tiene grandes retos para los ‘Colchoneros’.

La UEFA abrió un expediente a Simeone por “conducta antideportiva” luego de su expulsión en Anfield y confirmó que el argentino deberá cumplir con un partido de castigo por lo que no estará en el banquillo ante el conjunto alemán.

Nelson Vivas tomará el mando del equipo rojiblanco que está de luna de miel con su afición después de la goleada histórica en el derbi sobre Real Madrid en La Liga.