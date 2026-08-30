Julián Alvarez regresó a los entrenamientos con Atlético de Madrid

Redacción FOX Deportes

Julián Alvarez se reincorporó a los entrenamientos con Atlético de Madrid, tras la indisposición sufrida el pasado miércoles, ejercitarse el viernes en solitario y ser baja en el partido del sábado de La Liga ante Sevilla, a tres días del cierre del mercado de fichajes.

Nueva sesión de entrenamiento ??



¡A por el siguiente reto: Athletic Club! ?⚪️ pic.twitter.com/QaJyI6LhpO — Atlético de Madrid (@Atleti) August 30, 2026

El delantero argentino, al que pudo verse muy cercano a su compañero y amigo Cristian 'Cuti' Romero durante los primeros 15 minutos de entrenamiento abiertos a los medios de comunicación, trabaja con absoluta normalidad a las órdenes de Diego Simeone tras su frustrado fichaje por Barcelona en este mercado de verano y con su continuidad en el equipo rojiblanco cada vez más cerca.

La otra opción es un traspaso a otro equipo siempre que no sea Barcelona, con Arsenal como principal pretendiente y con un traspaso valorado en torno a los 150 millones de euros, aunque esa posibilidad no convence de momento al delantero, que no viajó este sábado a Sevilla por la indisposición que lo alejó de los entrenamientos con el equipo tanto el miércoles como el jueves y viernes pasado.

Este sábado, antes de ese encuentro, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, expresó que el plan con Julián Alvarez es “clarísimo”.

“Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer -por el viernes- ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, el sábado ante el Athletic Club, cuando el mercado ya estará cerrado, afirmó el directivo.