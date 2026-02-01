Redacción FOX Deportes
Jude Bellingham salió lesionado y Real Madrid encendió las veladoras
Jude Bellingham abandonó el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano entre lágrimas
Jude Bellingham abandonó el terreno de juego durante el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano en el minuto 9 tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.
Bellingham recibió un pase al espacio del argentino Franco Masantuono y en la carrera, sintió un pinchazo que le hizo llevarse la mano a la zona afectada y se tiró al césped rápidamente con claros síntomas de dolor.
El centrocampista se marchó directo al vestuario para una exploración más precisa de los médicos, a la espera de ver lo que determinan las pruebas médicas a las que se someta.
De confirmarse la lesión, el inglés se perdería las próximas jornadas de La Liga y el playoff de la Champions League ante Benfica.
