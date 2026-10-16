EFE
Jude Bellingham, orgulloso de llegar a 150 partidos "en el mejor club del mundo"
El inglés festejó este logro con la remontada épica ante la Roma en Champions League
Jude Bellingham, mediocampista inglés del Real Madrid, que ante la Roma en la Champions League disputó su partido número 150 con el conjunto blanco afirmó estar "muy feliz y orgulloso" de alcanzar ese registro y mostró su deseo de seguir sumando muchos más encuentros.
"Estoy muy feliz y orgulloso. Es un placer siempre jugar en este club y ojalá sea por mucho más. El Real Madrid significa mucho para mí porque es el club más grande del mundo. Es un gran honor jugar aquí y llegar a los 150 partidos", manifestó en declaraciones difundidas por el club, quien le hizo entrega de una camiseta conmemorativa.
Bellingham, que cumple su cuarta campaña en la entidad y que en esos encuentros ha marcado 49 goles y ha repartido 36 asistencias, indicó: "Tengo 23 años, si yo soy veterano... Estoy disfrutando mi rol en el equipo y ojalá podamos mejorar y ganar títulos. A veces hay partidos un poco más difíciles, pero casi todos los hemos ganado. Necesitamos seguir trabajando y mejorando".
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