José Mourinho tiene un problema en la defensa del Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Real Madrid trabajó durante dos veranos para reconstruir el centro de su defensa y reunió cinco centrales con la intención de dejar atrás uno de sus problemas más persistentes. Ante el primer contratiempo serio de la temporada, José Mourinho podría recibir a Villarreal con uno solo disponible: Antonio Rüdiger. La alternativa vuelve a ser conocida, retrasar a Aurélien Tchouaméni.

Dean Huijsen está sancionado, Ibrahima Konaté se recupera de una distensión leve en el ligamento colateral de la rodilla derecha, Raúl Asencio acaba de pasar por el quirófano y Éder Militão completa la rehabilitación de la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril. El brasileño ya se entrena con el grupo, pero no llegaría a la cita. Cinco centrales en la plantilla y cuatro ausencias prácticamente aseguradas para el 10 de octubre.

El único que escapa de las bajas es Rüdiger, precisamente un futbolista cuyo físico exige administrar las cargas. El alemán, recuperado de sus problemas de rodilla, aparece como el único central disponible para un partido que abrirá un tramo de máxima exigencia. Forzar a Konaté o precipitar el regreso de Militão, a quien el club quiere recuperar con paciencia, convertiría una urgencia puntual en un riesgo mayor.

? El Racing de Santander - Real Madrid se jugará el domingo, 1 de noviembre, a las 16:15 CET. pic.twitter.com/OY757TeXED — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 3, 2026

El nombre de Tchouaméni reaparece como una de las principales alternativas. El francés ya ocupó esa posición con Carlo Ancelotti cuando las lesiones redujeron las opciones en defensa. Tiene potencia, juego aéreo y salida de balón, pero retrasarlo obligaría a retirar del mediocampo a uno de los futbolistas que aporta equilibrio al equipo. Soluciona una carencia y abre otra, ya que sus dos apariciones junto a Fede Valverde como solución defensiva terminaron con una victoria sufrida ante Elche y una derrota ante Atlético de Madrid.

La otra alternativa conduce de nuevo a ‘La Fábrica’. Mario Rivas participó en la pretemporada, marcó ante Ferencváros y ya ha entrado en varias convocatorias. Su progresión lo coloca como una opción natural para completar la lista y, si las bajas persisten, competir por algo más.