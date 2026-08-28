José Mourinho rendido a un Kylian Mbappé "increíble"

Redacción FOX Deportes

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, elogió a Kylian Mbappé después del triplete del francés en la victoria 4-1 ante Real Sociedad. El portugués calificó de “increíble” al delantero y destacó su “hambre” por “hacer historia” con el conjunto blanco.

“No me gusta comparar jugadores, pero este tío (Mbappé) es increíble. Me alegro mucho de que haya hecho historia en el Mundial, pasando a la eternidad del futbol porque es el que más goles ha hecho. Y le veo con mucha hambre de hacer historia con el Real Madrid”, dijo en rueda de prensa.

“Además de Kylian, el equipo ha sido siempre un equipo, incluso en las dificultades de la primera parte. En el segundo tiempo metimos una o dos marchas más y el equipo me gustó mucho”, añadió el estratega portugués.

“Mbappé es un jugador increíble. Absolutamente increíble. Después, si son 60 o 50 goles ya no puedo decirte. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con los atacantes. Estoy muy contento con él”, concluyó 'Mou'.