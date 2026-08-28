Kylian Mbappé despertó y Real Madrid comenzó La Liga con dos triunfos

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 4-1 a Real Sociedad en la primera noche con espectáculo en el Santiago Bernabéu, que disfrutó un hat-trick de Kylian Mbappé y una goleada en la segunda victoria de la temporada en La Liga.

José Mourinho todavía tiene trabajo por delante para que el equipo termine de asimilar sus ideas. Los locales dominaron el inicio del partido, pero la ofensiva no encontraba el funcionamiento adecuado. El futbol era lento y previsible ante un rival que intentó pelear en el mediocampo.

Mbappé rompió el partido con el 1-0 al minuto 40 después de definir dentro del área tras un pase filtrado de Fede Valverde. Sin embargo, Real Sociedad sorprendió y encontró el empate antes del descanso con un disparo de Luka Sucic al 44.

El equipo blanco fue otro en la segunda mitad y arrolló a su rival con una exhibición de poder ofensivo encabezada por Mbappé, quien anotó su segundo gol de la noche al minuto 60 para darle un rumbo definitivo al encuentro.

Vinícius Júnior amplió la ventaja al 68 tras una asistencia de Jude Bellingham y Mbappé completó su primer hat-trick de la campaña a 10 minutos del final para completar la goleada y redondear la segunda victoria del Real Madrid en La Liga.