José Mourinho llegará a Real Madrid pidiendo un fichaje

Oscar Sandoval

José Mourinho cuenta las horas para comenzar a trabajar en la renovación de Real Madrid, el club no tardará en hacer oficiales los primeros fichajes para el técnico portugués que solicitaría la incorporación de Matheus Fernandes quien tendría las puertas de West Ham abiertas.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

El descenso de West Ham a la Championship obliga al club a vender a algunos jugadores para entrar en los límites económicos de la segunda división inglesa, uno de ellos podría ser Mateus Fernandes quien sobresalió en el mediocampo a pesar de la mala temporada de los ‘Hammers’.

El portugués de 21 años estaría en el radar de Mourinho quien buscaría fichar un pivote defensivo con sus condiciones, una operación que podría acercarse a los “90 millones de euros”, según el diario AS.

La publicación señala que “Jorge Mendes, agente de Fernandes y Mourinho, ya está trabajando en una operación que no será sencilla, pero que es prioritaria” para el técnico quien intentará reconstruir al conjunto ‘Merengue’ con jugadores clave.