Jorge Mendes denuncia la falta de oportunidades

EFE

El representante de jugadores portugués Jorge Mendes declaró que "hay muchos talentos que se pierden porque no tienen la oportunidad", durante el evento 'The Forum', celebrado en el Estadio Metropolitano.

"Soy un enamorado de los jugadores jóvenes. Si son mejores que los demás, hay que ponerlos, no hay que esperar. Después, tenemos el problema de los entrenadores que respetan al de 32 años. Hay muchos talentos que se pierden porque no tienen la oportunidad. Si no tienes ese contexto, pasados uno o dos años están jugando en un equipo de segunda división y piensas que no son tan buenos".

"Yo no busco el club, yo busco el entrenador. Cristiano, el año que sale, lo querían todos los clubes. Otros querían mantenerlo en el Sporting. Yo buscaba la parte deportiva. Alex Ferguson me dijo: 'Déjalo conmigo, y mínimo va a jugar el 50% de los partidos'. El Barcelona para mí es un ejemplo: si sus canteranos estuvieran en otro equipo, no los utilizarían", recordó.

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También mencionó qué le atrae de un joven jugador como representante: "Para manifestar interés por un jugador, debe tener mucho talento. Pero el talento, al final, no es lo principal. Si no tienes cabeza, un entorno que te pueda llevar por el buen camino... He trabajado con Cristiano, el mayor ejemplo de todos, el mejor jugador de la historia, pero también el ejemplo que debemos dar a los niños. En mi universo, la educación tiene un papel preponderante".

"El mensaje es que tenemos la responsabilidad de educar y ayudar a los jugadores y las familias. Hay jugadores que tienen un entorno muy bueno, otros el problema son los padres. Hay mucha gente que cuando se hacen famosos y empiezan a ganar dinero yo les digo siempre que mantengan los amigos de la infancia".

"Si tú tienes problemas, no estás bien aconsejado y empiezas a cometer errores... El foco tiene que ser el club, el entrenamiento. Hay que evitar a todo coste llegar hasta ese punto. Hay casos en que es muy difícil. Depende de muchos factores. Es un tema real, que tenemos encima de la mesa todos los días. Hablamos personalmente con ellos, estamos siempre atentos a las señales negativas, y ya hemos evitado muchos", concluyó.