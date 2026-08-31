Jonathan David se acerca al Atlético de Madrid

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid necesita reforzar el ataque en el cierre del mercado de transferencias y, después de analizar diferentes alternativas, movería ficha por Jonathan David. El canadiense estaría camino al Metropolitano cedido con opción de compra.

Diego Simeone pidió reforzar el ataque y a lo largo del verano fueron varios los nombres vinculados al conjunto rojiblanco, que discretamente fue acercando posturas con el delantero de 26 años, para después comenzar las negociaciones con el club italiano, en donde no tendría un papel estelar.

Tuttosport señala que “la despedida de David de la Juventus es inminente” y añade que las directivas alcanzaron un acuerdo para concretar la operación mediante un préstamo.

La publicación apunta que el canadiense viajará de Turín rumbo a Madrid en calidad de cedido, con una opción de compra de 25 millones de euros y “con más del 50% del salario cubierto por Atlético”, que tendrá en David una bala guardada en el banco de suplentes.