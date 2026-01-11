João Cancelo ya está en Barcelona para unirse al equipo

Héctor Cantú

Las buenas noticias siguen fluyendo al interior del FC Barcelona, luego de haber conquistado el primer título del 2026 tras hacerse de la Supercopa de España.

Horas después de haber derrotado al Real Madrid, João Cancelo arribó a la Ciudad Condal para hacer las pruebas médicas y finiquitar los procesos necesarios para unirse a las órdenes de Hansi Flick.

Cancelo y la directive del Barcelona habrían llegado a un acuerdo de cesión por lo que resta de la temporada 2025-2026 antes de resolver su futuro con el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Joao Cancelo llega para reforzar la línea defensiva de Hansi Flick para un cierre que promete ser de alarido, considerando lo lucha tan cerrada que hay por el liderato de La Liga.

Esta es la segunda etapa de João Cancelo en el equipo culé. En la primera etapa, bajo la tutela de Xavi Hernández, el internacional portugués disputó un total de 42 partidos, en los que incidió en nueve goles con 4 anotaciones y 5 asistencias.

Barcelona: rey absoluto de la Supercopa de España

El próximo jueves, el Barcelona podría darle algunos minutos de juego en el duelo de Copa del Rey ante Racing de Santander. Su primer partido de Liga podría ser el próximo domingo ante la Real Sociedad en calidad de visitante.