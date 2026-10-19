Javier Aguirre todavía no encuentra el rumbo con Valencia

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre todavía no conoce la victoria después de sus dos primeros partidos al frente del Valencia, una situación que se repite de sus anteriores experiencias con equipos de La Liga a los que llegó con la temporada en marcha.

? Javier Aguirre: “Estoy contento con el trabajo de los jugadores y de la afición”



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Antes de asumir el banquillo del conjunto ‘Ché’, Aguirre se había hecho cargo de otros cuatro proyectos en Primera División con la campaña ya comenzada. No ganó en ninguno de sus debuts y solo con Mallorca consiguió su primera victoria en el segundo partido. Con Zaragoza, Espanyol y Leganés necesitó entre cuatro y seis encuentros para sumar sus primeros tres puntos.

El ‘Vasco’ debutó con Valencia con un empate 2-2 ante Racing de Santander y posteriormente igualó sin goles frente al Athletic Club. Los dos puntos de seis posibles no han sido suficientes para sacar al equipo de la zona de descenso.

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Sin embargo, el historial del mexicano también ofrece motivos para el optimismo. Aunque sus primeras victorias no siempre llegaron de inmediato, en tres de sus cuatro experiencias anteriores consiguió enderezar el rumbo y mantener la categoría.

Aguirre tendrá que demostrar que la historia puede repetirse. Valencia recibirá a Villarreal, después visitará a Elche y posteriormente enfrentará a Real Madrid. Tres compromisos que pondrán a prueba la capacidad del ‘Vasco’ para transformar un arranque sin victorias en el comienzo de una nueva reacción.