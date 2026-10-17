El Valencia "por lo menos" no ha perdido con Javier Aguirre

Redacción FOX Deportes

En resumen: Javier Aguirre tuvo su debut en Mestalla y el Valencia "por lo menos no perdió", un consuelo tras venir de tres derrotas en casa.

El técnico mexicano valoró el 0-0 ante el Athletic de Bilbao, "un empate con sabor bueno, por las últimas sensaciones", pese a que no ha podido lograr su primera victoria al frente del equipo 'naranjero'.

“No jugamos bien, el rival nos sometió, tanto en Santander como hoy fueron mejores en la primera parte. No encontramos las soluciones. Eso pasó. Lo intentamos pero nuestros rivales fueron mejores en ambos partidos. Luego pudimos hacer ajustes, los cambios salieron muy bien al campo. Ambos empates me parecen justos, pudimos haber ganado, pero no ganamos. Es futbol”, analizó el 'Vasco' tras el duelo por la novena jornada de La Liga.

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“Entre el portero y nuestros fallos, nos faltó gol pero no estoy preocupado. Estoy más preocupado por defender bien en bloque medio. Ojalá encontremos un equilibrio en los 90 minutos”, agregó Aguirre, contratado para sacar al Valencia de zona de descenso y si es posible, pensar en escalar posiciones asta llegar a puestos de avanzada hacia competencias europeas.

Aguirre, quien se dijo “animado” y “optimista por naturaleza”admitió que los jugadores están molestos por solo tener una victoria en La Liga, una actitud que no le molesta: “Lo vieron cerca, se van rabiosos, eso me gusta, que no se conformen con un empate en casa. Me gusta que están ‘enojadillos’ porque sintieron que en ambos partidos pudieron ganar”.

El Valencia sigue penúltimo con seis puntos y su siguiente compromiso es contra el Villarreal en casa, en lo que será el tercer duelo de Aguirre.